В 76 регионах пройдут акции "Молодежки ОНФ", посвященные Дню космонавтики

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"В акциях задействованы 76 регионов. Продлятся мероприятия до 18 апреля. В рамках акций будут созданы граффити с портретом первого космонавта, а также пройдут беседы со школьниками", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, в нескольких регионах планируется высадка аллей из 124 деревьев, "потому что именно 124 космонавта покорили космос".

Кроме этого, совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и при поддержке Роскосмоса команда "Молодежки ОНФ" запускает всероссийский донорский марафон "Космос у нас в крови", рассказали в пресс-службе. "Он продлится до декабря. Площадками станут региональные и городские станции переливания крови ФМБА России. Присоединиться к марафону может каждый желающий. Для этого нужно будет сдать кровь и разместить фото в соцсетях с хештегом #Космосунасвкрови. Или можно написать сообщение в группу "Молодежки ОНФ" в соцсетях и организованно с ребятами сдать кровь в определенные даты и время", - уточнили в пресс-службе.