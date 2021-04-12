Меркель назвала борьбу с третьей волной пандемии самой сложной для Германии

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Борьба с третьей волной пандемии дается Германии сложнее, чем с предыдущими. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в понедельник с обращением к участникам Ганноверской промышленной выставки, которая проходит в онлайн-режиме из-за коронавируса.

"Актуальные числа по инфицированным все еще довольно высокие. Заполняемость отделений интенсивной терапии опять растет. Нужно сказать, что эта третья волна для нас, возможно, самая сложная", - сказала она. По ее словам, самые эффективные средства борьбы с коронавирусом - вакцинация и тесты.

Меркель напомнила, что выступает на открытии Ганноверской промышленной выставки в последний раз в качестве канцлера. Ранее неоднократно сообщалось, что на пятый срок свою кандидатуру она выставлять не будет. Следующие парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован кабмин, пройдут 26 сентября.

Сейчас в ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится еще некоторое время. Ограничительные меры действуют до 18 апреля, и почти наверняка их продлят.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ получили около 15% населения - чуть более 13 млн человек. Полностью привиты 5 млн. С начала апреля прививки начали делать не только специалисты в государственных центрах, но и частные врачи, это должно ускорить процесс.