Летчик-космонавт Романенко предложил увеличить в Москве число секций авиамоделирования

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Герой России летчик-космонавт Роман Романенко предложил открыть в Москве, помимо действующих технопарков, еще не менее 100 дополнительных секций авиамоделирования и робототехники для развития в будущем космической отрасли.

"Мэрия Москвы уделяет много внимания детским технопаркам и кружкам робототехники, в технопарках сейчас занимаются свыше 180 тыс. детей. Но чтобы сделать Москву настоящей космической столицей, их должно быть кратно больше. Считаю необходимым открыть еще не менее 100 дополнительных секций авиамоделирования и робототехники", - сообщил он в понедельник в ходе прямого эфира в Instagram, приуроченного к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

По его словам, это позволит кратно повысить возможности московских детей приобрести знания об инженерных профессиях ближайшего будущего и в перспективе внести вклад в покорение космоса. "Даже если большинство выпускников этих секций в итоге выберут другой путь, знания, которые они получат, помогут им стать очень востребованным специалистами. Ведь экономика ХХI века в любом случае будет связана с цифровыми технологиями, роботами и космосом", - добавил летчик-космонавт.

Развитие ракетно-космической промышленности может стать драйвером экономического роста России, считает Романенко, а "Москва должна стать центром космического роботостроения". "Ее преимущество в том, что в ней большое количество передовых технических вузов, штаб-квартиры российских технологических корпораций, близость к заводам, производящим высокоточную продукцию", - отметил он.

Романенко совершил два полета в космос и провел там 333 дня, в том числе 6 часов 38 минут в открытом космосе.