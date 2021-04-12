Посол РФ заявил, что остров Маврикий останется закрытым для туристов до конца апреля

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Запрет на въезд для иностранцев в Республику Маврикий сохранится до 30 апреля. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол России на Маврикии Константин Климовский.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации на острове с 9 марта введен общенациональный карантин, воздушные и морские границы государства закрыты, международные пассажирские авиаперевозки приостановлены. Согласно решению местных властей, запрет на въезд иностранных граждан в Республику Маврикий сохранится до 30 апреля", - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, до введения общенационального карантина в стране приезжающие иностранные граждане должны были соблюдать двухнедельный карантин в специально отведенных отелях. Все прибывшие проходили ПЦР-тестирование сразу при въезде, а также на седьмой и 14-й день. "Наверняка такой же порядок въезда сохранится и после отмены ограничительных мер в масштабах всего острова", - отметил Климовский.

"Как будет развиваться ситуация дальше, предугадать сложно. Многое будет зависеть от национальной программы вакцинации населения, в рамках которой правительство Маврикия планирует иммунизировать до 60% граждан к августу этого года", - заключил российский посол.

Поставки "Спутника V"

Маврикий обсуждает с Россией сроки и условия поставок в страну российской вакцины от коронавируса "Спутника V", сообщил Климовский.

22 марта стало известно, что Маврикий стал 55-м государством, одобрившим вакцину "Спутник V". "Местные власти находятся в постоянном контакте с Российским фондом прямых инвестиций. Как известно, маврикийская сторона заказала в РФПИ этот российский препарат. В настоящее время идут переговоры о сроках и условиях транспортировки на остров", - сказал он.

Введение прямых рейсов

Посол РФ также выразил надежду на организацию в страну прямых рейсов после окончания пандемии коронавируса.

"Мы поддерживаем организацию сюда после завершения пандемии коронавируса прямых полетов "Аэрофлота", рассматривая это как важное условие для активизации туристического обмена и интенсификации торгово-экономических и гуманитарных связей между двумя нашими странами", - сказал он.

Посол напомнил, что после прекращения полетов авиакомпании "Трансаэро" прямое авиасообщение между двумя странами прекратилось. "В 2018 году были проведены переговоры с представителями "Аэрофлота" на предмет возобновления прямых рейсов, однако впоследствии авиакомпания от этих планов отказалась по соображениям финансовой нецелесообразности. Надеемся, в постковидный период российский авиаперевозчик вернется к рассмотрению этого вопроса", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Климовский отметил, что Маврикий - дружественное для России государство и "крайне интересное экзотическое туристическое направление с хорошо развитым сервисом и давними традициями гостеприимства".