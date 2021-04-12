В Кабардино-Балкарии открыли для посещения соборную мечеть

НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. Закрытую ранее на ремонт соборную мечеть в Нальчике открыли по решению Духовного управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики (ДУМ КБР) для совершения молитв в священный для мусульман месяц рамадан. Об этом сообщили в понедельник на сайте ДУМ КБР.

"В связи с наступлением священного месяца рамадан администрация Духовного управления мусульман КБР приняло решение открыть соборную мечеть для совершения пятикратной, пятничной и тарауих [вид намаза] коллективной молитвы с учетом соблюдения правил посещения мечети", - говорится в сообщении.

В ДУМ отметили, что в мечети Нальчика еще не разложены ковры, а также из-за эпидемиологической обстановкой в республике необходимо приходить строго со своими ковриками, соблюдать дистанцию и правила индивидуальной защиты. "Также сообщаем, что коллективные ифтары [вечерние приемы пищи во время рамадана] проводиться не будут, и рекомендуем нашим сестрам воздержаться от посещения мечети", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель руководителя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев рассказал ТАСС, что ремонтные работы завершены. Мечеть рассчитана на более чем 1,5 тыс. человек, но в связи с пандемией и с учетом социального дистанцирования там будут собираться не более 800 человек. При этом, как отмечал Сижажев, есть возможность молиться и во дворе.

Священный для мусульман месяц рамадан начнется с заходом солнца в понедельник. Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. В этот месяц архангел Джабраил (в христианской традиции - Гавриил) открыл ему первую суру Корана. Это произошло в Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества или предопределения, одну из последних ночей месяца.

В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. От ограничений освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до семи лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается грехом.