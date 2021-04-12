Жириновский выступил против ограничений на суррогатное материнство

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в понедельник выступил против введения ограничений на услуги суррогатных матерей.

"Любая женщина имеет право стать матерью, но не каждая может забеременеть или выносить ребенка. Тогда на помощь приходит медицина и суррогатное материнство", - написал лидер ЛДПР на своей странице в Twitter.

По его словам, "никто не должен мешать и вводить запреты", а государство "не может отказать женщине в ее желании стать матерью".

В настоящее время группа депутатов готовит к внесению в Госдуму законопроект, лишающий иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Документом предусмотрено, что право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно лица с гражданством РФ или видом на жительство в РФ. Это должны быть состоящие в зарегистрированном браке мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.