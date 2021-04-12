В Саратовской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

САРАТОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, а также удаленной работы для граждан старше 65 лет, который ранее действовал до 12 апреля включительно, продлен в Саратовской области до 26 апреля. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в понедельник правительством региона.

"Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть (…) с 13 апреля по 26 апреля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в документе.

Кроме того, документ обязывает руководителей организаций, деятельность которых не приостановлена, сохранить работу в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации. Также их просят по возможности ввести посменную работу с нахождением на дистанционке людей из групп риска. Всех работников обязали соблюдать масочный режим.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 56 560 человек, выздоровели - 51 186 человек.