Путин распорядился создать оргкомитет празднования в 2024 году 100-летия Ингушетии

МАГАС, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"Правительству РФ в трехмесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия и утвердить его состав. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.