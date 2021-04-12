Эксперт рассказал, сколько времени нужно на создание вакцины от новых мутаций коронавируса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Cоздание принципиально новой вакцины против новых мутаций коронавируса займет не более двух месяцев. Об этом в понедельник сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Не более двух месяцев на это потребуется. <...> Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины - это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину против принципиально нового штамма коронавируса.

Горелов подчеркнул, что сегодня все имеющиеся в мире вакцины от коронавируса способны противодействовать возникающим мутациям. При этом он отметил эффективность российских вакцин. "Но если принципиально изменять штаммовый состав, то главное, что создана платформа для вакцины. И, как применительно к вирусу гриппа, состав коронавирусной вакцины также будет изменен", - добавил он.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.