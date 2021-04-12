Путин поддержал передачу парка покорителей космоса под Саратовом в федеральное ведение

ЭНГЕЛЬС /Саратовская область/, 12 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею передать парк покорителей космоса, созданный на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области, в федеральное ведение. Так он ответил в понедельник на просьбу губернатора региона Валерия Радаева, прозвучавшую во время их встречи.

"Хорошо, сделаем", - сказал глава государства.

Радаев пояснил, что федеральный статус парка позволил бы сделать его работу, в том числе научно-воспитательную составляющую, более масштабной. "Должен быть кластер очень сильный", - подчеркнул он.

В парке ранее побывал и сам Путин. Здесь он, в частности, возложил цветы к памятнику Гагарину.

Парк покорителей космоса, который открылся для посетителей в выходные, расположен на месте приземления Гагарина. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий взлетающую ракету, высотой чуть менее 30 м. У его подножия установлена скульптура первого космонавта. Теперь на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку.

В 2021 году исполнилось 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.