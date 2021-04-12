Украина рассчитывает получить из ОАЭ 5 млн доз вакцины от коронавируса

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Украина провела переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) относительно возможности закупки 5 млн доз вакцины от коронавируса Hayat-Vax, которая производится в этой стране совместно с китайской компанией Sinopharm. Об этом сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины на своем официальном сайте в понедельник.

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Украинская делегация обсудила возможность поставки этой вакцины в ходе визита в ОАЭ. "Отдельная встреча была проведена с генеральным директором компании G42 Healthcare Ашишем Коши и его командой <...> Компания G42 совместно с китайским производителем вакцины Sinopharm привлечена к производству инактивированной вакцины против ковида, эту вакцину уже производят под названием Hayat-Vax COVID-19 в ОАЭ. На встрече обсудили возможность поставки на Украину как минимум 5 млн доз вакцины", - говорится в сообщении.

Киев также предложил производить эту вакцину на своей территории. "Главный государственный санитарный врач Украины [Виктор Ляшко] предложил руководству G42 рассмотреть возможность локализации производства вакцины против COVID-19 на Украине. Договорились проработать этот вопрос в ближайшее время и принять решение до конца мая 2021 года", - сообщили в министерстве.

В ходе переговоров обсуждалась возможность передачи в управление компании G42 Healthcare отдельных украинских больниц, а также ее участия в развитии сферы здравоохранения подконтрольных правительству Украины территорий Донбасса.

В конце марта агентство Reuters сообщило, что ОАЭ и Китай запустят на территории арабского государства новую линию производства вакцины от коронавируса - около 200 млн доз китайского препарата Sinopharm будут ежегодно производиться на новом фармацевтическом заводе в эмирате Абу-Даби. По сведениям агентства, завод, который планируется построить в текущем году, будет иметь три линии розлива, а также пять автоматизированных упаковочных линий. Производимый препарат будет называться Hayat-Vax. Одна линия производства Hayat-Vax уже функционирует на фармацевтическом предприятии, расположенном в эмирате Рас-эль-Хайма. Эта линия имеет начальную мощность в 2 млн доз в месяц.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Киев завершил все лабораторные исследования вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и начинает доставку вакцины в области. Предполагается, что вакцинация препаратом начнется во вторник.

На Украине вакцинация проводится в настоящее время исключительно произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В стране также зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.