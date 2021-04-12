Ирландия приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca лиц моложе 60 лет

ТАСС, 12 апреля. Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал использовать препарат от коронавируса Vaxzevria, разработанный британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, только для вакцинации лиц старше 60 лет. Об этом говорится в пресс-релизе NIAC, опубликованном в понедельник на его сайте.

По его информации, консультативный комитет предложил прекратить прививать людей моложе 60 лет вакциной производства AstraZeneca, в том числе лиц с сопутствующими заболеваниями, приводящими к осложнениям при COVID-19. Подобное решение было принято после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины. Кроме того, как указывается в сообщении, NIAC не рекомендовал вводить вторую дозу препарата Vaxzevria людям, у которых после первой инъекции наблюдались необычные побочные эффекты в виде образования тромбов.

"Все разрешенные вакцины против COVID-19 - Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также недавно одобренная вакцина Janssen - (подразделения американской Johnson & Johnson) - продемонстрировали высокую эффективность и способны предотвратить госпитализации и тяжелое течение заболевания, вызываемого COVID-19", - подчеркнула председатель NIAC, профессор Карина Батлер.

7 апреля ЕМА пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины производства AstraZeneca. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски, и отказался выделять специфические факторы риска. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты. Некоторые страны, в том числе Германия, Нидерланды и Эстония, решили вводить Vaxzevria только лицам старше 60 лет.