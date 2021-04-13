Прибывшие на север Кипра будут носить электронные браслеты во время домашнего карантина

НИКОСИЯ, 13 апреля. /ТАСС/. Пассажиры самолетов и морских паромов, прибывшие на турецкий север Кипра, обязаны носить электронные браслеты во время пребывания на домашнем карантине. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство .

В сообщении говорится, что данное правило вступило в силу в понедельник, нарушившим самоизоляцию грозит штраф, соответствующий сумме в €1 600. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) ввели эту норму в связи с заметным увеличением суточного прироста инфицированных коронавирусом, которое было зафиксировано на прошлой неделе.

Правило распространяется только на тех, кто будет находиться на карантине у себя дома. Для гостей же острова действуют другие нормы: с четверга они будут "прикреплены" к своим гостиницам, то есть им придется подписывать декларацию с обещанием не покидать территорий отелей, в которых они остановятся.

Премьер-министр ТРСК Эрсан Санер сообщил, что на данный момент в распоряжении турко-кипрских властей имеется 1 700 электронных браслетов, позволяющих фиксировать местопребывание находящегося на карантине, продолжительность которого на севере Кипра колеблется в зависимости от страны, из которой приехали, от 10 до 14 дней. Вместе с тем ожидается, что вскоре число таких устройств будет увеличено до 4 тыс.

Санер также сообщил, что действующий на севере Кипра c понедельника по субботу и распространяющийся на период с 10 вечера до пяти утра комендантский час останется в силе. Изначально его планировалось отменить 12 апреля, теперь его действие продлено до 19 апреля. Минимум на неделю отложены планы открытия интернет-кафе.

С понедельника по субботу в турецкой части Кипра можно пользоваться услугами промтоварных магазинов, мясных лавок, автозаправочных станций и ресторанов, однако по воскресеньям там, за исключением случаев крайней необходимости, работают только пекарни и аптеки, действует полный запрет на передвижение.

С вечера 13 апреля на севере Кипра начнется священный для приверженцев ислама месяц рамадан, и в создавшейся ситуации премьер-министр Санер призвал мусульман совершать молитвы у себя дома. Однако мечети все же будут открыты при условии жесткого соблюдения санитарного протокола, который требует заполнения их не более чем на одну треть от того количества верующих, которые они способны вместить.