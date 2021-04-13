В Британии все лица старше 50 лет получили возможность вакцинироваться от коронавируса

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Все жители Великобритании старше 50 лет получили возможность сделать прививку от коронавируса. Как говорится в обнародованном в понедельник вечером заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона, эта цель была достигнута на три дня раньше запланированного срока.

"Всем людям старше 50 лет, сотрудникам сферы здравоохранения и домов престарелых, а также лицам из особо уязвимых групп населения было предложено вакцинироваться от коронавируса. Правительство готовится перейти к следующей фазе программы вакцинации. Цель была достигнута с опережением графика, поскольку кабинет планировал предложить привиться всем людям из приоритетного списка к 15 апреля", - подчеркивается в сообщении.

Ожидается, что Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, который является консультативным органом при Минздраве, в ближайшее время опубликует порядок вакцинации населения моложе 50 лет. Предполагается, что сперва возможность сделать прививку получат лица старше 40 лет, затем люди от 30 лет, а к концу июля укол сможет сделать любой совершеннолетний житель королевства.

С 8 декабря прошлого года первую дозу вакцины получили уже более 32,19 млн человек (более 48% населения королевства), а обе дозы - 7,65 млн пациентов (11% всех жителей). Британское правительство приняло решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Пока в королевстве делают прививки тремя препаратами - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а с прошлой недели также американской компании Moderna.

Самые высокие в Европе темпы вакцинации населения и строгие коронавирусные ограничения, введенные с 4 января, привели к стабильному снижению показателей инфицирования по всей Великобритании. Если в начале года в стране число регистрируемых случаев заражения коронавирусом в сутки достигало 50-60 тыс., а число летальных исходов превышало 1 тыс., то за последнюю неделю в королевстве в среднем выявляли 2,4 тыс. случаев инфицирования и 34 смерти за 24 часа.

На этом фоне власти Великобритании начали ослабевать ограничительные меры. Так, с 8 марта возобновились занятия в школах, с 29 марта завершилось действие указа, который предписывал жителям страны не выходить из дома без особой надобности, а с 12 апреля открылись магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и террасы пабов.