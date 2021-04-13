Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировали в трех субъектах России

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в трех субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 14-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) по совокупному населению превышен в трех субъектах ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возрастных группах до двух лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в субъектах РФ не зарегистрировано. В одном субъекте зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в четырех регионах страны. Помимо этого, среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 18 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что на 14-й неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и "другие вирусы не гриппозной этиологии". За отчетную неделю в РФ зафиксированы единичные находки вирусов гриппа В, сообщили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).