Доходы главы Бурятии в 2020 году снизились на 500 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в 2020 году заработал на полмиллиона меньше, чем в 2019 году, его доходы в прошлом году составили около 5,1 млн рублей. Это следует из декларации, размещенной на сайте республиканского правительства.

"Декларированный годовой доход за период с 1 января по 31 декабря 2020 года - 5 145 340,42 рубля", - говорится в декларации.

В 2019 году было задекларировано 5 681 096,36 рубля.

За главой Бурятии числится приобретенный в 2018 году земельный участок площадью 748 кв. м в совместной собственности с его супругой. Также глава Бурятии вместе с женой владеет жилым домом площадью 338 кв. м и квартирой площадью 121,6 кв. м.

Супруга Цыденова задекларировала за 2020 год 6 480 рублей. Транспортных средств, согласно декларации, у семьи Цыденова нет.