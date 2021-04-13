Занятия, приуроченные к 60-летию полета Гагарина, прошли в русскоязычных школах США

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Денис Акишев, Сергей Юматов/. Тематические занятия, приуроченные к 60-й годовщине первого в истории полета человека в космос, прошли в понедельник в русскоязычных школах США. Как рассказали организаторы в беседе с ТАСС, юбилейные мероприятия продлятся еще не один день и будут проходить как в очном, так и в онлайн-формате.

"Мы считаем, что это грандиозный шаг, настоящий прорыв для человечества", - рассказала ТАСС бизнес-менеджер школы наследия "Россинка" в Сан-Хосе (штат Калифорния) Александра Угарова. При этом она посетовала на то, что в США 12 апреля не является праздником и практически никак не отмечается. "Мы считаем, что это довольно серьезное упущение", - отметила Угарова.

По ее словам, в понедельник ученикам подготовительных классов "Россинки" учителя рассказали о первом космонавте планеты, его свершении, а также продемонстрировали портрет Юрия Гагарина и фотоснимки ракеты-носителя "Восток". Ученикам первого-второго классов поведали "о [Константине] Циолковском, о [Сергее] Королеве и в целом об устройстве ракетного двигателя". Дети постарше посмотрели познавательные видеозаписи, в том числе оригинальные кадры запуска ракеты "Восток".

Мероприятия по случаю памятной даты будут проходить в калифорнийской школе весь апрель и будут посвящены истории освоения космоса, включая посадку на поверхность Марса в феврале этого года американского марсохода Perseverance ("Настойчивость"). При этом организаторы посетовали на то, что из-за пандемии коронавируса им пришлось отменить экскурсии, которые ежегодно проводятся для учеников "Россинки" по случаю праздника.

"Письмо" в космос

"Все занятия сегодня были посвящены Дню космонавтики, - отметила в беседе с ТАСС соосновательница рсскоязычного образовательного центра Bright Minds в Нью-Йорке Анна Волкова. - Мы гордимся и всегда очень ждем этого праздника". Она рассказала, что ученики школы в этот день традиционно в формате письма отвечают на вопрос, о чем бы они попросили, если бы им предоставилась возможность полететь в космос. "В основном ребята просят здоровья и счастья для своих родных", - отметила Волкова.

Соосновательница Bright Minds рассказала, что в 2018 году дедушка одного из учеников подготовил для образовательного центра "небольшой фильм про День космонавтики". "Каждый год мы его показываем нашим ученикам", - подчеркнула она, отметив, что в школе "очень ценят" поддержку от родителей.

Очные занятия в школе проводятся на данный момент только для учеников младших классов, однако дети постарше также приобщились к космической тематике посредством онлайн-занятий, которые проводятся с использованием с использованием сервисов видеоконференций. Как отметила Волкова, ученики старших классов в течение недели будут читать литературу, посвященную освоению космоса, обсуждать ее в преподавателями, а также напишут небольшое сочинение. "Многие ребята признаются, что хотят стать космонавтами", - отметила Волкова.

В школе имени Гагарина праздник отметили первыми

В Русской школе имени Юрия Гагарина в Хьюстоне (штат Техас) онлайн-занятия для учащихся старших и младших классов прошли еще в минувшую субботу. Ученикам рассказали об историческом полете Гагарина в космос, о его семье, а также о памятнике первому космонавту планеты, который был установлен в городе в 2012 году рядом с первой штаб-квартирой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Младшеклассники в ходе занятий нарисовали ракеты, представляя орбитальный полет советского космонавта. "Они с интересом слушали, пытались рассуждать", - отметила в беседе с ТАСС директор школы Софья Табаровская.

12 апреля в мире отмечают Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполняется 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.