В Липецке с 2018 года снизили выброс вредных веществ в воздух на 5%

ТАСС, 13 апреля. Объем выбросов вредных веществ в атмосферу Липецка благодаря проекту "Чистый воздух" сократился с 2018 года на 5%, с 284,6 тыс. до 270,3 тыс. тонн в год. Об этом сообщил ТАСС врио руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Вячеслав Перегудов.

"Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на территории Липецка составил в 2018 году 284 645 тонн, в 2019 году - 274 915 тонн, в 2020 году - 270 339 тонн", - сказал Перегудов.

Как уточнили ТАСС в управлении экологии Липецкой области, с 2018 года выброс вредных веществ в воздух был сокращен более чем на 10 тыс. тонн благодаря проведенным работам на Новолипецком металлургическом комбинате - крупнейшем в Европе производителе стали, который расположен в Липецке. На нем создали новое отделение улавливания химических продуктов с объединением потоков коксового газа батарей, провели реконструкцию ряда систем в конвертерном и огнеупорном цехах, капитально отремонтировали доменную печь № 6 и так далее. По данным экологов Липецка, компания "Квадра" также перевела в городе котельную в режим насосной станции, заменив оборудование, а на "Липецкцементе" в 2020 году реконструировали бетонную стену бункерной части, на цементной мельнице № 6 поставили современный сепаратор, провели капитальный ремонт электрофильтра сушки шлака.

"В рамках федерального проекта "Чистый воздух" обновлен муниципальный транспорт, закуплено более 200 экологичных автобусов стоимостью более 1 млрд рублей. В целях контроля за качеством атмосферного воздуха расширяется сеть федерального и регионального мониторинга: в 2020 году обновлены и модернизированы два поста наблюдения, восемь автоматических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха закуплены в 2021 году", - сообщили ТАСС в управлении экологии региона.

Федеральный проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект предусматривает снижение к 2024 году совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух в указанных городах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. На реализацию "Чистого воздуха" предусмотрено более 500 млрд рублей, большая часть из них - средства внебюджетных источников (промышленных предприятий и компаний).