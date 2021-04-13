Около 400 детей-сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства Министерства образования Подмосковья с начала года устроили в семьи порядка 400 детей-сирот. Всего в регионе насчитывается более 4 тыс. приемных семей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"С начала года органы опеки и попечительства Министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 400 детей-сирот", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что в настоящее время в Московской области насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 37 из них созданы в этом году.

"Устройство детей-сирот в семьи - одно из важнейших направлений работы ведомства. Каждый год в Подмосковье на воспитание в замещающие семьи передается более 2 тыс. детей. В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 519 человек с начала года. В школе психологи, медики и юристы отвечают на самые актуальные вопросы, обучение помогает будущим приемным родителям подготовиться к приему ребенка в семью. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью. Таких школ у нас функционирует 71", - отметила Каклюгина.

В пресс-службе напомнили, что в Московской области проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.