Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник впервые за четыре дня опустился ниже единицы и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ни в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших показатель не превышает единицу. При этом в Подмосковье и Санкт-Петербурге он равен ровно 1.

В Москве, Красноярском крае, Свердловской и Ростовской областях коэффициент составил 0,99, в Архангельской и Иркутской областях - 0,98, в Воронежской области - 0,95, в Нижегородской - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.