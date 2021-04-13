За пять лет в Крыму планируют построить отели и санатории на 20 тыс. номеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Строительство новых отелей и обновление уже имеющихся объектов в течение ближайших пяти лет позволит пополнить фонд ориентировочно на 20 тыс. номеров, сообщил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко во вторник.

"Мы работаем над увеличением качественного номерного фонда, он затребован сейчас максимально. В ближайшие два-три года [появится] минимум 4-5 тыс. дополнительных номеров, а в течение пяти лет - до 20 тыс. номеров. Это возможно путем строительства новых санаториев и гостиниц и реновирования существующих объектов размещения", - сказал министр.

Он отметил, что активное расширение номерного фонда уже ведется. С 2014 года в регионе открыто 44 новых отеля, построено более 3 тыс. новых номеров, реконструировано и введено в оборот 334 средства размещения и 30 совершенно новых объектов показа. Количество современных и оборудованных пляжей увеличилось с 260 в 2014 году до 455 по состоянию на 2020 год.

Волченко также отметил, что в регионе не считают, что турпоток значительно вырастет из-за ограничения авиасообщения с Турцией (ранее сообщалось, что полеты ограничены с 15 апреля по 1 июня).

"Сегодня перед нами стоит самая главная задача - обеспечить прежде всего безопасный качественный отдых и оздоровление. Крым и Краснодарский край принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком, поэтому значительного влияния данные изменения на спрос на отдых в нашем регионе не окажет, возможно лишь дополнительное увеличение спроса. В ограничениях нет ничего хорошего, надеемся, что они побыстрее будут сняты и весь туристический бизнес во всем в мире будет дышать свободно, и возможности для путешествий будут восстановлены. А наша задача - создать для туристов условия для комфортного и качественного отдыха", - добавил он.