Песков: "эпоха масок" на фоне пандемии в России не закончилась

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Эпоха ношения масок на фоне распространения коронавируса в России не закончилась, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли отсутствие масок на президенте и первой в мире женщине-космонавте, депутате Госдумы Валентине Терешковой во время поездки в Энгельс означать окончание "масочной эпохи" в стране.

"Нет, абсолютно не значит. Согласитесь, что они не были в местах массового скопления людей. Все-таки они были на открытом воздухе, - пояснил пресс-секретарь главы государства. - Эпоха масок не закончилась. Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи".

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России спокойнее, чем в соседних странах, но говорить об окончании пандемии было бы неверно. "Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение [зафиксировано] в соседних государствах - в европейских государствах, в Турции", - напомнил представитель Кремля.

Он заметил, что по регионам России сложилась разная ситуация с распространением коронавируса. "Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей. Но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно", - подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, можно ли усмотреть в состоявшейся поездке президента РФ Владимира Путина в Энгельс определенные сигналы, связанные в том числе с окончанием распространения ковида. "Пандемия не кончилась, и здесь нечего символизировать", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что сейчас "региональные поездки президента, конечно, [происходят] не так часто, как хотелось бы". "Но они были и до этого, и будут продолжаться", - заверил Песков.

Детали поездки

Комментируя тему якобы замеченных других сигналах, в том числе в высадке кедра и присутствии Терешковой, Песков пояснил: "Кедр там сажают традиционно, Путин не первый, кто это делает". "Валентина Владимировна Терешкова его сопровождала, потому что это наша легендарная женщина-космонавт, которой, наверное, мы все гордимся. Она современница первых космонавтов, поэтому, собственно, это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна его сопровождает", - добавил он.

В ответ на вопрос, может ли поездка Путина, состоявшаяся в преддверии послания парламенту, знаменовать начало нового политического года, представитель Кремля заметил, что "политический год идет уже вовсю". "Вы знаете, что и активность политических партий очень высокая. Все находятся уже в активной стадии подготовки к сентябрьским выборам в Государственную думу, поэтому все идет полным ходом", - резюмировал пресс-секретарь президента.