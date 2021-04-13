В ГД внесли законопроект о регулировании трансплантации костного мозга и стволовых клеток

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (КМиГСК). Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Поправки предлагается внести в законы о трансплантации органов и тканей человека и об основных гарантиях охраны здоровья граждан РФ. В частности, предлагается распространить нормы закона о трансплантации органов на костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.

Согласно документу, пересадка органов и тканей человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, допускается при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент несовершеннолетний или недееспособен, письменное согласие должен предоставить его родитель или законный представитель. Документ также уточняет, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи.

Презумпция согласия и права живого донора

Законопроект также вводит ограничения в части презумпции согласия на изъятие органов или тканей для трансплантации. Такое изъятие у трупа не допускается, если медицинская организация поставлена в известность о том, что при жизни сам человек или его представители заявили о своем несогласии на изъятие, а в случае смерти несовершеннолетних - если не получено согласие одного из родителей на такое изъятие.

Документ также расширяет права живого донора, давшего добровольное согласие на изъятие своих органов. Так, согласно законопроекту, он имеет право на защиту прав и охрану здоровья, а также на диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию в связи с прижизненным донорством органов или тканей в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Кроме того, он также вправе ознакомиться с результатами своего медицинского обследования, а также требовать от медицинской организации полной информации о возможных осложнениях для здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством по изъятию органов.

Правительство РФ наделяется полномочием по установлению порядка финансового обеспечения расходов на проезд донора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток к месту их забора и обратно за счет бюджета. Ранее такие расходы покрывались за счет средств благотворительных организаций или внебюджетных средств государственных медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию.

"Учитывая возможную территориальную удаленность места жительства донора от места забора КМиГСК, особенно в случае неродственного донора, а также выраженный социальный и добровольный характер такого донорства, финансовое обеспечение указанного мероприятия будет способствовать повышению готовности донора к изъятию КМиГСК", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Федеральный регистр и финансовое обеспечение

Инициатива также предусматривает создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Порядок ведения такого регистра, в том числе сроки и порядок представления информации, правила доступа к ней, определит правительство РФ. Сведения в регистр будут направлять медицинские организации, осуществляющие типирование главного комплекса гистосовместимости, подведомственные федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Финансирование ведение регистра будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Документ предлагает предусмотреть новый раздел о финансовом обеспечении медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека, включая гемопоэтические стволовые клетки, в целях пересадки. Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка финансового обеспечения указанных мероприятий.

На реализацию законопроекта потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Как указано в финансово-экономическом обосновании, на период 2021 - 2023 годов для его реализации потребуется 2,909 млрд рублей. Из них на информирование населения о социальной значимости костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток потребуется порядка 36 млн рублей в течение трех лет, на типирование главного комплекса гистосовместимости новых доноров для включения в регистр - порядка 1,656 млрд рублей (ежегодно по 552 млн рублей). На забор, переработку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности КМиГСК в целях трансплантации потребуется 914,767 млн рублей, на медицинское обследование потенциальных доноров 162,256 млн рублей, а на обеспечение расходов на проезд доноров к месту проведения забора и обратно - порядка 33 млн рублей.