Вирусолог считает маловероятной вспышку заболеваемости COVID-19 в России в теплом сезоне

"Что касается наступающего теплого сезона, я не вижу пока причин, чтобы была крупная вспышка. Небольшие подъемы могут быть, но не резкие", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, в частности, о массовой вакцинации в стране: хотя так называемый популяционный иммунитет у россиян пока не сформировался, "все делается правильно".

Вирусолог подчеркнул, что российские вакцины эффективны против обнаруженных штаммов коронавируса. "Пока избегающие вакцин штаммы не обнаружены. Это, конечно, не исключает полностью, что они могут появиться, но пока таких нет", - добавил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 136,7 млн человек, более 2,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 657 883 случая заражения, выздоровели 4 281 776 человек, умер 103 601. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.