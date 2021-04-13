В ГИБДД по Москве призвали родителей напомнить детям о безопасном катании на самокатах

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала родителей провести с детьми профилактические беседы о правилах безопасного катания на самокатах. Об этом ТАСС во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы призывает родителей провести профилактические беседы с детьми и напомнить о том, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам и только спешившись, если речь идет об использовании самокатов, велосипедов и иных гаджетов передвижения", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД отметили, что ни в коем случае нельзя допускать внезапного появления на дороге. Так же важно рассказать ребенку, что переходить дорогу можно, только убедившись в своей безопасности и, конечно, самим быть положительным примером для своих детей, добавили в управлении.

В Москве только за 12 апреля зарегистрировано три ДТП с участием детей и подростка, передвигающихся на самокатах. Первый случай произошел с ученицей восьмого класса на улице Олеко Дундича на западе Москвы. Водитель "Ленд-Ровера" сбил девочку в то время, как она пересекала на самокате дорогу в неположенном месте. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Второй случай произошел на улице Бориса Пастернака в Новой Москве, где водитель Kia Ceed сбил пятилетнего мальчика, который выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход. При этом ребенок был вместе с мамой. В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

Третий случай, в котором пострадал ребенок на самокате, произошел в Большом Харитоньевском переулоке в центре Москвы. Водитель "Лексуса" сбил ученика третьего класса одной из московских школ, который переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавший ребенок с травмами доставлен в детскую больницу.