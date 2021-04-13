Отремонтированный Т-34 примет участие в параде 9 мая в Новороссийске

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) отремонтировали танк Т-34, который много лет стоял как памятник в Новороссийске. В День Победы он пройдет в составе парадной колонны по улицам города, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ЧФ.

"Военнослужащие ремонтного подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота восстановили и поставили на ход легендарный танк Т-34, снятый с постамента в Новороссийске для реставрации в прошлом году. Личный состав потратил на выполнение задачи почти год, и в результате на 9 мая жители и гости города-героя Новороссийска впервые увидят легендарный Т-34 на собственном ходу", - сообщили на флоте.

Уточняется, что был использован опыт специалистов ремонтного батальона автобронетанковой службы ЧФ, восстановивших более 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны в Севастополе. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы, после чего начнется покраска боевой машины, и в День Победы ее можно будет увидеть на параде.

"Инициатива по восстановлению и возвращению в парадный строй бронетехники времен Великой Отечественной войны принадлежит командиру НВМБ контр-адмиралу Виктору Кочемазову и главе муниципального образования города Новороссийска Игорю Дяченко", - отметили на флоте.

В мае 2020 года сообщалось, что в Новороссийске два танка Т-34 сняты с постаментов и будут отреставрированы военнослужащими Черноморского флота. Один танк планировалось полностью отремонтировать до рабочего состояния, а другой возвратить на место после технического и корпусного обслуживания. Машины используются в памятнике "Героям-танкистам" на Сухумском шоссе и военном мемориале "Танк Т-34-85" на вершине Маркхотского хребта в районе перевала Волчьи ворота на выезде из города-героя.

В годы Великой Отечественной войны большую часть Новороссийска 11 сентября 1942 года после ожесточенных боев заняли части германской армии, линия фронта проходила прямо в городе. Важную роль в освобождении Новороссийска сыграла высадка десанта 4 февраля 1943 года, в результате которой был отбит плацдарм в районе Суджукской косы. Морские пехотинцы удерживали его 225 дней - до освобождения города 16 сентября 1943 года. К этому моменту в оккупированной части Новороссийска почти не осталось жителей.