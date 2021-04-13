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Путин 14 апреля примет участие в заседании попечительского совета РГО

На мероприятии планируется подвести итоги работы Русского географического общества в 2020 году, сообщила пресс-служба Кремля

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 14 апреля в режиме видео-конференц-связи примет участие в заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе мероприятия будут подведены итоги работы РГО в 2020 году, озвучены основные направления деятельности на ближайшую перспективу и представлены наиболее значимые и яркие экспедиционные и исследовательские проекты 2021 года", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие члены попечительского, управляющего и медиа советов РГО.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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