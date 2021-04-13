В парке Фороса в Крыму высадили около 300 можжевельников, туй и кипарисов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Более чем 300 деревьев - в основном - можжевельников, туй и кипарисов - высадили в парке крымского поселка Форос в течение марта, сообщили журналистам во вторник в министерстве внутренней политики, информации и связи региона.

"В течение марта специалистами паркового хозяйства высажено более 300 деревьев. Из них порядка 200 можжевельников, 30 туй трех видов, порядка 20 кипарисов, пять двухметровых елей и несколько пихт. Более половины посадочного материала предоставлено застройщиком нового детско-молодежного комплекса, который сейчас строится в парке "Форос", - говорится в сообщении.

Март выбран для проведения работ, так как из-за температурных норм именно это время является наиболее благоприятным для высадки деревьев. "Как правило, к середине апреля мы заканчиваем с высадкой деревьев и кустарников, и переходим к другим работам. Сейчас на очереди высадка цветов", - привели в министерстве слова руководителя парковой службы Эдуарда Блажко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. После этого глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и заявил, что власти Крыма не выявили нарушений при строительстве комплекса. Планируется, что здесь появится детско-молодежный оздоровительный комплекс из шести объектов.