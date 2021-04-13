В Совфеде поддержали идею отказа от применения административного ареста к отцам-одиночкам

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предложение уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о неприменении административного ареста к отцам-одиночкам с детьми в возрасте до 14 лет заслуживает отражения в новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится в проекте заключения комитета СФ по докладу о деятельности омбудсмена за 2020 год (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Следует поддержать идеи уполномоченного по совершенствованию законодательных гарантий прав участников административного производства, в том числе введение возможности обжалования процессуальных решений в электронной форме, неприменения административного ареста к отцам, одиноко воспитывающим детей до 14 лет, которые заслуживают отражения при подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и проекта Процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - подчеркивается в документе.

В своем ежегодном докладе Москалькова обращает внимание на системную проблему, выявленную в практике правозащитной работы, которая связана с возможностью применения административного ареста к отцам, одиноко воспитывающим детей до 14 лет. Она отмечает, что в КоАП установлено ограничение на применение меры в виде административного ареста к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. По мнению Москальковой, тем самым "законодатель поставил в неравное положение женщин и мужчин, имеющих детей до 14 лет, поскольку в данном случае приоритетными являются интересы ребенка вне зависимости от пола родителя, к которому применяется наказание". В связи с этим она рекомендовала правительству РФ при разработке нового КоАП рассмотреть вопрос об установлении правила, что административный арест не может применяться к одиноким отцам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Сенаторы также отметили , что актуальность сохраняют ранее высказанные предложения по усилению административно-правовых гарантий прав граждан, в том числе о введении на федеральном уровне административной ответственности за нарушение тишины в ночное время и административной ответственности за нарушение прав инвалидов.

"Одновременно представляется необходимым дополнительно проанализировать высказанные предложения, которые носят дискуссионный характер: в частности, по порядку привлечения к административной ответственности граждан за нарушение режима самоизоляции с использованием камер автоматической фиксации нарушений", - говорится в документе.

Предварительное обсуждение доклада уполномоченного прошло на заседании комитета СФ во вторник. Омбудсмен Татьяна Москалькова представит его сенаторам на пленарном заседании СФ в среду.