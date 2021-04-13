В мэрии Оренбурга опровергли постановку на учет в полицию за отказ от питания в школе

ОРЕНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Постановка на учет полиции семьи как неблагополучной в случае, если ребенок не питается в школе, исключена, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Оренбурга, опровергнув ранее распространенную в СМИ и Telegram-каналах информацию о такой мере воздействия.

"По поводу постановки на учет за то, что ребенок не питается, - такая мера абсолютно и однозначно исключена. Если подобные факты в каких-либо школах имеются, прошу сообщить в управление образования любым удобным способом, в том числе позвонив на горячую линию 987425. Разберемся в каждой отдельно взятой ситуации", - цитирует пресс-служба начальника управления образования администрации Оренбурга Ларису Бебешко.

Попавшие в сеть выдержки из протокола заседания комитета Оренбургского городского совета, по словам Бебешко, являются частным случаем, озвученным одним из депутатов. В опубликованном документе также говорилось про возможность оформлять кредиты на родителей в случае несвоевременной оплаты питания, а также взыскания с них процентов. "Это не есть практика всего города и всех школ. Стороны договора сами определяют, какой способ оплаты за питание им удобен", - уточнила Бебешко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Оренбургского городского совета, 9 апреля на заседании комитета по бюджетно-финансовой и налоговой политике действительно обсуждался вопрос школьного питания.

"Одним из членов комитета была озвучена информация, с которой к нему в устной форме обратились родители, выразив жалобы, связанные с договорами на услуги питания. Также с отсылкой на поступающие устные обращения была высказана информация о том, что родителей понуждают оплачивать питание. Не берясь дать правовую оценку на этот счет, депутаты озвучили свои опасения и попросили администрацию города дать свое разъяснение по данному вопросу", - объяснил собеседник агентства.