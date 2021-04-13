ТАСС в марте стал самым цитируемым российским информагентством по версии "Медиалогии"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало лидером цитируемости среди информагентств по итогам марта 2021 года. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", поступившие в ТАСС.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, об инциденте со стрельбой в подмосковных Мытищах, о попадании туристов под лавину в Мурманской области", - сказано в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 15 723,25, РИА Новости - 15 341,31, Интерфакса - 3 478,47.

Индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Индекс рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов из более чем 62 тыс. открытых источников.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.