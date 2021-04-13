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Синод РПЦ создал Московскую митрополию из пяти новых епархий в Московской области

Новыми епархиями будут Коломенская, Балашихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская
© Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил образовать пять новых епархий в Московской области, объединив их в Московскую митрополию под управлением патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Согласно журналам заседания Священного синода, новыми епархиями будут Коломенская, Балашихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская.

"Благодарить святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его готовность продолжить попечение о приходах и монастырях Московской области, возглавив Московскую митрополию. Епархиальным архиереем Коломенской епархии быть преосвященному Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому", - сообщается во вторник сайте Московской патриархии.

Патриарший наместник Московской областной епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), говорится в журналах, получит права по управлению новой митрополией.

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