Глава АСИ предложила распространить в регионах опыт нижегородского центра "Хулиганодом"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева предложила распространить в регионах России 20 лучших практик и решений Нижегородской области, размещенных на платформе "Смартека", в том числе опыт первого в стране центра наставничества для подростков "Хулиганодом". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Распространение таких практик в регионах позволит улучшить качество жизни населения", - сказала Чупшева, слова которой привела пресс-служба.

По ее словам, Нижегородская область имеет большой опыт реализации проектов в социальной сфере. Например, это первый в России центр наставничества для подростков "Хулиганодом", который открылся в начале года. Основная идея центра - показать подросткам альтернативу неправильному поведению, научиться проводить время "со смыслом", например, за чтением книг. Учреждение позволило вовлечь в образовательную деятельность более 500 детей из детских домов, а также создать почти 90 пар наставников-подопечных и программы по развитию социального предпринимательства и трудоустройству людей с инвалидностью. "Этот опыт будет полезен на территории других субъектов", - подчеркнула глава АСИ.

Она добавила, что нижегородская практика по вовлечению детей-инвалидов в культурную жизнь города уже тиражируется в Новгородской области, при этом сами нижегородцы внедряют на своей территории опыт Белгородской области по модернизации первичного звена здравоохранения.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что команда региона будет выполнять роль наставника и помогать коллегам из других субъектов реализовывать наработанными ими практики и решения. "От Нижегородской области мы сформировали пул проектов в сфере образования и социального предпринимательства. Это международный инклюзивный форум "Территория ритма", проект по сопровождению и созданию условий для трудоустройства людей с инвалидностью "Территория эффективного трудоустройства" и другие проекты, которые уже размещены на "Смартеке". Мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку другим регионам при внедрении наших проектных решений", - сказал Никитин, которого также цитирует пресс-служба.

Ресурс "Смартека" предназначен для обмена опытом устойчивого развития и ориентируется на улучшение условий жизни в регионах России, объединяет лидеров изменений.