Синод РПЦ назначил нового начальника финансово-хозяйственного управления церкви

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового начальника Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Епископа Наро-Фоминского Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободить от занимаемой должности председателя Финансово-хозяйственного управления, выразив ему благодарность за понесенные труды", - сообщается во вторник в журналах заседания синода, опубликованных сайтом Московской патриархии.

Отдел возглавит архимандрит Илия (Руднев), который по решению синода оставит для этого пост заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.