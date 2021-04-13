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Синод РПЦ назначил нового начальника финансово-хозяйственного управления церкви

Отдел возглавит архимандрит Илия, который по решению синода оставит для этого пост заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового начальника Финансово-хозяйственного управления РПЦ.

"Епископа Наро-Фоминского Парамона, викария Патриарха Московского и всея Руси, освободить от занимаемой должности председателя Финансово-хозяйственного управления, выразив ему благодарность за понесенные труды", - сообщается во вторник в журналах заседания синода, опубликованных сайтом Московской патриархии.

Отдел возглавит архимандрит Илия (Руднев), который по решению синода оставит для этого пост заместителя наместника Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

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