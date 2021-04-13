Глава СПЧ сомневается в перспективах создания российского суда по правам человека

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сомневается, что российский суд по правам человека может быть создан, потому что в этом случае будет непонятна роль Конституционного суда. Об этом Фадеев сообщил на встрече с членами межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске во вторник.

"Есть поручение после встречи президента с советом изучить целесообразность создания российского суда по правам человека. Были проведены несколько мероприятий, и пока скорее против. <...> Я не уверен, что российский суд по правам человека может быть создан, потому что в том числе будет непонятна роль Конституционного суда, но работу продолжаем", - пояснил глава СПЧ.

Фадеев также добавил, что Россия не собирается выходить из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "Никогда Россия не заявляла о своем стремлении откуда бы то ни было выйти. У нас теперь в конституции есть правило, что в случае противоречия решения международного закона российским действуют российские законы, это правда. Но это вовсе не означает, что Россия будет игнорировать решения того же ЕСПЧ, если решение ЕСПЧ не противоречит российским законам, все нормально с юридической точки зрения", - добавил он.

Фадеев отметил, что судебная система в России становится более эффективной, однако еще есть много вопросов, требующих решения.