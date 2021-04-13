Связь между вакциной Janssen и образованием тромбов пока не подтверждена

ГААГА, 13 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данном этапе не может подтвердить или опровергнуть наличие причинно-следственной связи между вакцинацией препаратом Janssen и образованием тромбов. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора ЕС.

"Комитет EMA по оценке фармаконадзорных рисков изучает все случаи образования тромбов, о которых было сообщено, и примет решение о необходимости регуляторных мер, - подчеркнули в агентстве. - На данный момент не ясно, имеется ли причинно-следственная связь между вакцинацией с использованием препарата и осложнениями". В EMA заявили, что предоставят дополнительную информацию после того, как оценка будет завершена.

Ранее Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson, из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после вакцинации.

На этом фоне сама Johnson & Johnson отложила применение в европейских странах своей вакцины, одобренной регулятором 11 марта.