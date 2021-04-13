Мекленбург - Передняя Померания хочет получить в начале июня 500 тыс. доз "Спутника V"

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Власти германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания хотят получить в начале июня в случае допуска "Спутника V" в Европе около 500 тыс. доз российской вакцины. Об этом сообщила во вторник премьер-министр региона Мануэла Швезиг.

"Любая вакцина, которая допущена и работает, является хорошей вакциной, в ней мы нуждаемся", - сказала она. Швезиг сообщила, что региональное министерство экономики уполномочено провести переговоры и заключить предварительный договор на поставку 1 млн доз "Спутника V". "Цель - уже в начале июня после одобрения получить полмиллиона доз", - приводит ее слова телеканал NTV.

Ранее министр здравоохранения земли Гарри Главе сообщил о своем намерении направить в РФ предложение о заключении предварительного договора на покупку "Спутника V". Главе рассчитывает, что в конце мая - начале июня вакцину можно будет использовать. Стоимость возможной сделки оценивается примерно в €10 млн, сообщала радиокомпания NDR.

7 апреля власти другой земли - Баварии - заявили о намерении как можно скорее начать поставки "Спутника V" в случае его одобрения в ЕС и заключили меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций о возможном импорте и производстве препарата.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.