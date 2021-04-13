В Канаде выявили первый случай образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

ОТТАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый случай образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC .

Телеканал ссылается на Минздрав провинции Квебек, где был зафиксирован этот случай. Образование тромба выявлено у женщины, прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В настоящее время пациентка находится дома. Данных о ее возрасте и других подробностей пока не сообщается.

В конце марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны приостановить вакцинацию населения младше 55 лет препаратом AstraZeneca, так как необходимо тщательно изучить данные об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие изменения, уточнили в комитете, происходили у привившихся в Европе спустя 4-16 дней после вакцинации.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca.