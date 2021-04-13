"Ъ": туристы могут столкнуться с проблемами при возвращении в Россию

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 60-70 тыс. транзитных российских туристов, планировавших возвращаться в РФ через Стамбул, могут столкнуться с проблемами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя сферы туризма.

Как уточняет источник, сейчас в Москву стыковочным рейсом через Стамбул ежедневно прибывают 1,2 тыс. человек, но с 15 апреля ввиду ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией этот коридор заметно сузится. Также собеседник "Коммерсанта" отмечает, что только на курортах Египта сейчас находятся около 5-7 тыс. россиян, стыковочные рейсы которых также отменились. При этом возвращение через Каир обойдется туристам гораздо дороже, поскольку цены на данные билеты резко выросли, поясняет источник.

Кроме того, с проблемами столкнулись и туристы, прилетевшие регулярными рейсами из России на Занзибар. Как сообщает собеседник "Коммерсанта", вернуться домой оставшиеся за рубежом российские туристы смогут самостоятельно только при покупке билета на чартерный рейс туроператора, на самолет со стыковкой в Дохе, Абу-Даби, Дубае, Минске или через другую страну, с которой авиасообщение открыто. "Выходом могли бы стать грузопассажирские рейсы из Европы, но для того, чтобы попасть в большинство стран ЕС, сейчас требуются основания", - отмечает источник.