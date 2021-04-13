Несколько спальных районов Краснодара остались без электроснабжения из-за аварии

КРАСНОДАР, 13 апреля. /ТАСС/. Электроснабжение нарушилось в спальных районах Краснодара во вторник вечером, без света остались 14 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В зоне отключения - улицы Московская, Агрохимическая, Черкасская, имени 40-летия Победы. Также без электричества из-за аварии на сетях остались дома в районе улиц Баканская, Восточно-Кругликовская, имени Пустовойта. Всего - более 14 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводятся ремонтно-восстановительные работы, в которых задействованы 12 человек и три единицы техники.