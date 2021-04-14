В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке из-за циклона, который подошел к берегам полуострова ночью в среду, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Лавинная опасность объявлена с 15 по 17 апреля 2021 года включительно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Камчатка оказалась в зоне атмосферного вихря ночью в среду. Непогода принесла на полуостров снег с дождем и ветер с порывами до 20 м/c.