Спасатели и ученые в Приморье помогают застрявшему на мелководье детенышу дельфина

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Спасатели, ученые и неравнодушные граждане в Приморье оказывают помощь детенышу дельфина, застрявшему в среду на мелководье. Специалисты пытаются переместить его на глубину, сообщается на сайте территориального управления МЧС.

"14 апреля 2021 года очевидцы заметили крупное морское животное, застрявшее на мелководье вблизи железнодорожной станции Океанская [во Владивостоке] <…> В 10:50 (03:50 мск) спасательная группа Владивостокской городской службы спасения в составе пяти человек, одной единицы техники и одного плавсредства выехали для оказания помощи животному <…> Совместно с представителями реабилитационного центра морских млекопитающих "Тюлень" специалисты Владивостокского поисково-спасательного отряда проводят работы по перемещению дельфина в глубину моря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Приморского океанариума (входит в Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН) ТАСС сообщили, что специалисты консультировали по телефону очевидцев, которые обнаружили дельфина.

Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр (ТИНРО) сформировал оперативную группу со специалистами, имеющими опыт по адаптации-реадаптации морских животных. Группа выехала в предполагаемый район обнаружения. "Скорее всего, [обнаружен] дельфин-белобочка или дельфин-свинья", - разъяснили в пресс-службе ТИНРО.