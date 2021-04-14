Жители Таиланда смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 1 мая

БАНГКОК, 14 апреля. /ТАСС/. Жители Таиланда могут с 1 мая записываться на прививку от коронавируса, которая начнется, как только будет готов препарат AstraZeneca местного производства. Как сообщил представитель министерства здравоохранения Киаттипхум Вонграчит, начало вакцинации запланировано на середину мая.

Он напомнил, что "с 28 февраля в Таиланде проводится вакцинация людей из групп риска - медицинских работников и тех, кто находится в тесном контакте с инфицированными пациентами". "Согласно статистике правительственного информационного центра, к 12 апреля 578 532 дозы вакцины были получены людьми во всех 77 провинциях королевства, - приводит слова специалиста в среду газета Nation. - Из них 505 215 человек получили одну прививку, а 73 317 - две". "Есть четыре варианта, с помощью которых общественность сможет зарегистрироваться на вакцинацию: через официальный аккаунт "Мор пхом" в мессенджере Line или с помощью одноименного мобильное приложения, доступное для загрузки с 1 мая пока на смартфонах на базе ОС Android, по телефону в больницах, а также связавшись с волонтерами общественного здравоохранения по всей стране", - пояснил он.

По его словам, "правительство планирует привить 50-60% населения как можно скорее, чтобы взять под контроль [новую] вспышку [инфекции]". "Мы также увеличим число отделений для вакцинации, сотрудничая с частным сектором, который предоставит места, например, в торговых центрах или других объектах, - рассчитывает Вонграчит. - Это увеличит количество людей, ежедневно получающих вакцину, по сравнению с [нынешними] 500 прививками в день в каждой больнице".

Вакцинированные люди получат бумажный и цифровой (в виде QR-кода) сертификаты. Минздрав ожидает, что паспорта вакцины для международных поездок будут готовы в июне.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 34,5 тыс., вылечились более 28,2 тыс. человек, умерли 97 пациентов. С 28 февраля в стране началась вакцинация препаратом производства китайской компании Sinovac Biotech. Режим чрезвычайного положения продлен до 31 мая.