Специалисты попытаются установить данные погибших на теплоходе "Армения" в 1941 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Специалисты Русского географического общества (РГО) попытаются установить имена всех погибших на санитарном теплоходе "Армения" в годы Великой Отечественной войны, который в прошлом году обнаружили на дне у берегов Крыма. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

"Сверхзадача проекта - чтобы история обрела детали, облик, и эту историю рассказать людям. О том, чтобы это была не просто строчка в отчетах, а история во всех подробностях - что произошло, какие были причины", - рассказал Фокин о проекте по исследованию судна.

По его словам, одна из важнейших задач - установить имена погибших на "Армении". "Потому что записи в архивах до сих пор не полные. Мы хотим, чтобы все те, кто отдал свою жизнь, обрели фамилии, свои человеческие истории и чтобы список тех, кто попал в тот злополучный рейс, обрел человеческие черты. Именно в этом суть проекта", - пояснил Фокин.

В апреле прошлого года РГО сообщило, что в 15 милях от побережья Крыма найден теплоход "Армения", который был затоплен в 1941 году. По данным общества, корпус судна цел, это опровергает версию о том, что оно затонуло из-за попадания торпед. Имеющиеся повреждения похожи на последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Как рассказал тогда Фокин, изначально специалисты Минобороны РФ обнаружили на дне моря некий объект и в апреле для его идентификации был подключен Центр подводных исследований РГО. Транспорт был идентифицирован по судовому колоколу на носу с надписью "Армения".