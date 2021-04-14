Исследование: Москва стала лидером среди мегаполисов по цифровой культуре в школе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Фокус на развитие цифрового города будущего в целом, а также проект "Московская электронная школа" (МЭШ) позволили Москве создать одну из крупнейших и успешных систем среднего образования среди мегаполисов мира. Об этом свидетельствую результаты исследования компании BCG "Цифровая культура в образовании: роль информационных технологий в образовательном процессе", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики сравнили 11 сопоставимых мегаполисов с точки зрения цифровой культуры и по всем элементам школьной экосистемы: содержание и методы обучения, учителя, инфраструктура, оценка результатов, программное обеспечение. Помимо Москвы, в исследование вошли Сингапур, Таллинн, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес, Шанхай, Сеул, Хельсинки, Сидней, Лондон.

Целью исследования стало определение того, насколько в школах мегаполисов созданы условия для подготовки детей к жизни и работе в быстро меняющейся среде и цифровых реалиях XXI века. "Город будущего и работодатель XXI века предъявляют новые требования к выпускникам школ. Так, к 2035 году доля высококвалифицированных рабочих мест в Москве увеличится с 30 до 50%, причем сильные цифровые навыки будут необходимы для 45% новых профессий <...> Накопленный эффект цифровизации в школьном образовании, реализованный городами в рамках той или иной модели, оказывает влияние на уровень цифрового развития отраслей с отложенным эффектом, на горизонте 10-15 лет", - отмечают специалисты.

Группу исследования определили с учетом пяти критериев: численность населения сопоставима с московской, баллы в рейтинге PISA выше или сопоставимы с баллами учащихся Москвы, позиция в мире по цифровизации выше позиции Москвы, доля обучающихся в госучреждениях не ниже 50% учащихся школ города, географическое расположение в основных регионах мира - Европа, Азия, Северная Америка.

Модели цифровой культуры

Согласно выводам исследования, не существует единой универсальной модели развития цифровой культуры, всего их выделено три: "Инфраструктура", "Учитель" и "Учащийся". Школьные системы могут показывать высокие результаты образования при любой из них. "Однако модель цифровой культуры, адекватно соответствующая общим целям школьного образования города, будет оказывать определенное положительное влияние с отложенным эффектом - на горизонте 5+ лет", - отмечают авторы.

Первая модель подразумевает фокус на создании инфраструктуры и внедрении платформы управления образовательным процессом. В числе примеров городов, где она реализуется, - Сидней, Лондон и Москва. При второй цифровизация направлена на помощь учителю, среди ее примеров - Шанхай, занимающий первое место в рейтинге PISA, Стокгольм, Хельсинки и Москва. Третья модель предполагает стремление подготовить учащихся к рынку труда будущего, а цифровизация реализуется через создание цифровых платформ и контента для учащихся. Здесь аналитики отметили Сингапур, Торонто и Сеул.

В исследовании выделен ряд особенностей Москвы с точки зрения образовательной среды и цифровизации. Так, в городе создана одна из крупнейших школьных систем мира, Москва является одним из лидеров в международных рейтингах PISA, а в целом для Москвы характерны опережающие темпы цифровизации и фокус на развитие цифрового города будущего.

Цифровизация образования в Москве

По данным исследования, первым шагом на пути преобразований в Москве стало решение вопросов цифровой инфраструктуры, затем - обеспечение учителя цифровыми инструментами. С 2018 года все 1 469 школ Москвы обеспечены инфраструктурой, включая интерактивные панели, WiFi, серверы, ноутбуки для учителей. Цифровые инструменты применяются для планирования и организации обучения: индивидуальные учебные планы, расписание, рабочие программы. Подобная оснащенность инфраструктурой отмечена только в Сингапуре и Таллине.

"Во всех школах города была внедрена система "Московская электронная школа". МЭШ стала одним из самых востребованных сервисов онлайн-обучения в стране. Аналогичные образовательные системы есть только в четырех из десяти сопоставимых городов - это Сингапур, Торонто, Стокгольм, Лос-Анджелес", - определили аналитики.

Библиотека МЭШ содержит более 64 тыс. сценариев уроков, около 60 тыс. электронных учебных материалов. Лишь в трех других рассматриваемых городах - Сингапуре, Сеуле, Лос-Анджелесе - есть свои библиотеки цифровых материалов.

"Cтресс-тест, когда всем пришлось экстренно перейти на дистанционное обучение во время пандемии, продемонстрировал техническую устойчивость школьной системы Москвы. Вместе с Сингапуром и Таллинном Москва входит в тройку лидеров по уровню цифровой оснащенности в школах <...> Дальнейшее развитие МЭШ должно поддерживать все три модели цифровой культуры образования для создания вариативной системы обучения", - считают авторы исследования.

Развитие МЭШ

"Система школьного образования Москвы на сегодня является одной из самых сильных в мире по результативности: например, московские школьники - в топ-5 в мире по результатам PISA. При этом внедрение новых методов обучения и процесса оценки с использованием цифровых технологий позволит персонализировать обучение и повысить мотивацию учащихся", - отмечают специалисты.

По их мнению, среди возможностей для развития МЭШ: построение индивидуальных траекторий развития учащихся с помощью создания и анализа "профиля" учащегося на базе личного кабинета платформы, открытие доступа ко внешним образовательным материалам и ресурсам, а также разработка учебных материалов с метапредметным и интерактивным содержанием.

"Центральное место в дальнейшем развитии цифровой культуры будет играть совершенствование МЭШ цифровых образовательных платформ. Сейчас, что касается созданной в Москве МЭШ, то это уже полноценная онлайн-платформа для обучения в любом месте в любое время - единая точка доступа к передовым знаниям для учеников, учителей и родителей", - считает управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.