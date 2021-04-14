Бизнесмены Киева вышли на митинг против продления жесткого карантина

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Около сотни предпринимателей Киева проводят в среду митинг у здания Киевской городской государственной администрации. Люди выступают против продления жестких карантинных ограничений, введенных местной властью на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Организаторами акции протеста стали участники движения "Save ФЛП" ("Спасти физических лиц - предпринимателей"). Как следует из видео, которое в среду обнародовано в Telegram-канале украинского издания "Страна", участники акции требуют общения с городской властью, в частности с мэром Виталием Кличко.

Цель собравшихся не допустить продления жестких ограничительных мер, в частности, в отношении малого бизнеса, которые действуют с 5 апреля. Этот вопрос в среду будет рассматриваться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города.

По решению мэрии Киева с 5 по 16 апреля в городе действуют строгие карантинные ограничения. В городе закрыты все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте разрешен только по спецпропускам для работников предприятий критически важной инфраструктуры.