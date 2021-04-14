Госдума приняла закон, уточняющий нормы создания диссертационных советов в вузах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий право научных и образовательных организаций высшего образования создавать диссертационные советы.

Документ в первом чтении предлагал внести изменения в несколько законов, чтобы привести их терминологию в соответствие с законом об образовании. В частности, предлагалось заменить термин "образовательные учреждения" словами "образовательная организация". Как отмечал профильный комитет Госдумы по образованию и науке, понятие "образовательная организация" используется в законе об образовании в связи с тем, что образовательные организации могут создаваться не только в форме учреждения, но при этом это не значит, что понятие "учреждение" не может быть использовано применительно к образовательной организации.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект и одобрил несколько поправок. Так, в законе об образовании уточняется, что самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы смогут научные и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной или научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, а также вправе разрабатывать и утверждать образовательные стандарты и самостоятельно устанавливаемые требования. Согласно действующему законодательству, право создавать советы есть у научных и образовательных организаций высшего образования, которые реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. При этом уточняется, что программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по которым срок действия свидетельства о государственной аккредитации истекает со дня вступления закона в силу, считаются аккредитованными до 1 сентября 2021 года.