РГО проведет экспедицию к теплоходу "Армения" в этом году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) проведет в этом году экспедицию к теплоходу "Армения", затонувшему у берегов Крыма в 1941 году. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу перед заседанием попечительского совета общества.

"Одна из экспедиций - к теплоходу "Армения", который был потоплен немецкой авиацией при эвакуации женщин, детей, раненых у берегов Крыма. На нем, по разным данным, погибло от 4,5 до 10 тыс. человек", - сказал Шойгу.

По его словам, сейчас прилагаются усилия для изучения места затопления теплохода. Шойгу рассказал, что по результатам экспедиции планируется снять документальный фильм.

"Я думаю, что у нас в этом году все получится", - сказал президент РГО.

Он также сообщил, что еще в одной экспедиции планируется обследовать воздушную трассу "Аляска - Сибирь".

Четвертый сезон экспедиции в Арктику

Четвертый сезон экспедиции РГО и Северного флота в Арктику стартует в этом году, сообщил Шойгу.

"В это году будем открывать четвертый сезон экспедиции. Экспедиции в основном по исследованию Арктики, это и острова, и северные территории, северное побережье нашей страны", - отметил Шойгу, рассказывая членам попечительского совета о совместных экспедициях РГО и Северного флота.

Также президент РГО рассказал, что свыше 3 тыс. экспедиций провели специалисты Русского географического общества за десять лет. "Проведено свыше трех тысяч экспедиций самого разного масштаба - от кругосветного плавания до краеведческого похода", - сказал Шойгу, подводя итоги десятилетней работы.

Он подчеркнул, что РГО не только реализует собственные инициативы, но и помогает воплотить в жизнь проекты в сфере географии, сохранения природного и историко-культурного наследия России, активно работает с молодежью.

Попечительский совет РГО был создан в 2009 году, его возглавил президент Владимир Путин.

Экспедиция на Новой Земле

Четвертая экспедиция РГО и Северного флота в этом году пройдет на Новой Земле, заявил Шойгу.

"Что касается продолжения в этом году, то в этом году она пройдет на архипелаге Новая Земля", - сказал президент РГО.

По его словам, это будет четвертый сезон совместной арктической экспедиции, в ходе которой комплексно исследуются арктические архипелаги. Шойгу отметил, что в ходе таких экспедиций исследователи идут по следам арктических экспедиций 19-го и 20-го веков.

Он рассказал, что участники экспедиции находят предметы из экспедиций Владимира Русанова, Георгия Седова, Леонида Гриневецкого и других знаменитых исследователей Арктики.

3D-экскурсии с дополненной реальностью

РГО переведет ряд экскурсий и выставок в формат 3D с элементами дополненной реальности, рассказал Шойгу.

Говоря о перспективах, он отметил необходимость использования в работе новых подходов, соответствующих глобальным мировым тенденциям.

"Мы уже приступили к реализации нескольких таких проектов. Например, к переводу экскурсий, экспедиционных туров и выставок в формат 3D с элементами дополненной реальности", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что общество будет стараться максимально использовать передовые технологии, "которые способны направить не десятки и сотни тысяч, а миллионы и десятки миллионов людей в сторону традиционных для РГО ценностей, которыми является патриотизм, стремление к открытиям и исследованиям".