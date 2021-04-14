Медведев призвал бороться с НКО, которые работают на дестабилизацию ситуации в России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. В России нужно создать эффективный механизм противодействия некоммерческим организациям (НКО), которые работают только для дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании коллегии Министерства юстиции.

"Нужно создать максимально комфортные условия для добросовестных некоммерческих структур, чья работа реально помогает государству и обществу, а с другой стороны - обеспечить эффективное противодействие тем структурам, которые действуют вразрез с интересами Российской Федерации", - отметил он. "Для этого требуются ясные и понятные правовые инструменты", - добавил Медведев.

"Для нас принципиально важно, чтобы был баланс между такого рода деятельностью и обеспечением безопасности. Как известно, нередко механизмы некоммерческих организаций используются в так называемых гибридных войнах, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Под благопристойными вывесками появляются организации, которые направлены только на одно - дестабилизировать ситуацию в стране. Это прием уже хорошо проверенный".

Медведев отметил, что в 2020 году Минюст передал в Минэкономиразвития данные о почти 3 тыс. благотворительных организациях, которые смогли претендовать на помощь государства в период пандемии. Всего же господдержку получили более 20 тыс. некоммерческих организаций.

Иностранные суды

Медведев также заявил, что суды других стран стали лучше воспринимать аргументы России при рассмотрении дел.

"Юридические аргументы России наконец стали слышать, во всяком случае в некоторых зарубежных трибуналах, - отметил он. - Это дает надежду на то, что такого рода аргументы и дальше будут весомыми и будут услышаны во время судебных разбирательств такого рода".

В целом работу Минюста на международном направлении Медведев назвал успешной, в том числе участие в делах по искам, связанным с Крымом. "Кроме того, последовательно укреплялась договорно-правовая база сотрудничества в уголовно-правовой и гражданско-правовой сферах", - добавил он.