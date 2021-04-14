Минюст создаст единый реестр адвокатов России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минюст готовит законопроект, предполагающий создание Единого федерального реестра адвокатов России. Об этом сообщил в среду министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии ведомства.

"В 2021 году продолжится работа по подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Данным проектом предлагается создать Единый федеральный реестр адвокатов Российской Федерации, который станет единственным официальным и актуальным информационным источником об адвокатах", - сказал он. По словам министра, также прорабатывается вопрос целесообразности создания Единого федерального реестра адвокатских ордеров.

"Мы не можем не замечать информацию, которая появляется в различных, в том числе и неофициальных источниках, где речь идет о всяческих новых формах работы адвокатов. Хотел бы призвать всех не прятаться за анонимными каналами, а выходить с прямыми инициативами в Министерство юстиции. Мы готовы обсуждать любые идеи, если они не противоречат базовому принципу: адвокатура должна оставаться независимым институтом", - подчеркнул Чуйченко.